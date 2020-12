Bora Bora : le Noël pour tous

A Bora Bora, l'association Ia Vai noa no Bora organise la distribution de cadeaux aux familles nécessiteuses. Un petit geste qui fait le bonheur des petits et des grands.

Polynésie la 1ère (MLSF), Rosana Maihota •

Cette année, l'association Ia Vai noa no Bora renouvelle l'action du Noël pour tous en faveur des enfants des familles nécessiteuses de l'île répertoriées par les directions des écoles et du service social. La remise des cadeaux et des denrées alimentaires s'est déroulée, ce samedi, sur la place Tuvavau dans le respect des mesures sanitaires.

"Cette année, nous avons dû nous organiser différement. On leur distribue les cadeaux de Noël individuellement. On ne se rassemble plus malheureusement", explique Tehani Maueau, présidente de l’association Ia Vai noa no Bora. Quoiqu'il en soit, ce petit geste a fait le bonheur des petits et des grands grâce à la générosité des différents partenaires de l'île.