Bora bora, de très jeunes diplômés

Une cérémonie de remise de diplôme pour les dernières années de...maternelle. L’idée originale vient de l’école Namaha à Bora Bora. L’établissement a décidé de célébrer tout en symbole le départ de ses élèves pour la « grande école » l’année prochaine. Ambiance.





Diplôme de fin d’année pour les mat’sup

c'est un grand moment d'émotion, on leur montre que là ça y est, la maternelle c'est fini on passe chez les grands ! Philomène Marurai, enseignante en classe SG

Le grand départ pour la grande école

Ils sont 134 élèves de grande section, pas peu fiers de partir bientôt chez les grands. Dans l’école maternelle Namaha 1 de Bora Bora on a remis les diplômes d’excellence mercredi 24 juin.Une date qui restera gravée pour les petits et un premier diplôme qui marquera la fin d’un cycle à l'école maternelle et le premier pas vers l'élémentaire.c'est le premier pas vers le cours préparatoire. Une véritable découverte pour ces élèves et surtout une grande fierté́ pour tous. Il y a trois ans, ils ont assisté́ à la cérémonie de remise de diplômes de leurs ainés et aujourd'hui, ils reçoivent le leur.Retrouvez ci-dessous les réactions de, enseignante en classe SG et du directeur de l'établissement, au micro de Rosana Mahiota :