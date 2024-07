Fête nationale : Pourquoi le défilé du 14 juillet a été avancé au 13

La Polynésie reprend sa place au cœur de la célébration nationale, comme elle en faisait partie autrefois... Aux côtés des forces armées, les Tamarii Tipaerui ou encore les Tamarii Rapa ont marqué l'Avenue Pouvanaa a Oopa de leur présence. La prestation de ces groupes de danse explique en partie pourquoi le 14 juillet a été avancé au samedi 13 cette année.

Le haut-commissaire a misé sur une fête "plus populaire", "ouverte à toutes et à tous" au lieu de la traditionnelle réception plutôt "élitiste". C'est également dans cette optique que les lauréates à Miss Tahiti 2024 ont foulé l'Avenue Pouvanaa a Oopa ce samedi, accompagné de Heiva Ah Min, Mister Tahiti 2023.

Nous voulions organiser un spectacle festif et il fallait pour cela que les troupes militaires soient libérées et que les troupes du Heiva qui ont accepté de défiler puissent être libres. (...) J’ai fait le choix de supprimer la réception au HC (...). J'ai du mal à me faire à l’idée d’une scission entre les élites et le peuple, là tout le monde est réuni dans la rue.