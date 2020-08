Bora Bora : un couple se reconvertit dans la cuisine japonaise

A Bora Bora, un couple a décidé de tout quitter pour se lancer dans une activité de vente de produits alimentaires faits maisons. Passionnés de cuisine japonaise et spécialement de sushis, ils se sont perfectionnés pour proposer leurs produits à la clientèle locale.



Polynésie la 1ère (MLSF), Rosana Maihota •

©polynesie

Mareva travaillait dans l'éducation, Shaq dans le tourisme. Lorsque le couple a décidé d'arrêter leur ancienne activité professionnelle, il n’a pas hésité à se lancer dans une activité de vente de produits alimentaires faits maisons. Passionnés de l’art culinaire japonais et spécialement des sushis, Mareva et Shaq se sont appropriés les techniques et se sont perfectionnés depuis quelques années, dans ce domaine. Désormais, chaque mercredi ils proposent leurs produits à la clientèle locale.Ensemble, le couple est nourri par cette volonté de réussir afin de subvenir aux besoins de leur petite famille de 5 et bientôt 6 personnes. La période de confinement a permis à Mareva et Shaq de réaliser également un potager familial dont ils savourent quotidiennement les fruits de leur labeur. Mareva, la mère de famille, parle de son travail.