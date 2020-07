Bora Bora : les entreprises se défient amicalement

Ce dimanche 12 juillet, à Bora Bora, huit entreprises se sont affrontées amicalement autour de différentes activités sportives. L'objectif étant principalement de préserver leur forme et leur santé.

Polynésie la 1ère (MLSF), Rosana Maihota •

Elle existe depuis trois ans. A Bora Bora, l'association a repris ses rencontres sportives, depuis la fin du confinement, telles que le volley- ball, le foot-ball à 7, le triathlon, les courses de pirogues, les jeux traditionnels et la pétanque. Une fois par mois, les équipes composées de 12 entreprises s'affrontent amicalement dans le seul but est de préserver leur forme et leur santé.Ce dimanche, huit entreprises ont inscrites leurs équipes pour cette rencontre dominicale au boulodrome du stade Teriimaevarua. L'idée est de faire "bouger tout le monde et de faire une cohésion de groupe", explique Yahn Vane, membre du comité inter-entreprise.