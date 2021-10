Bora Bora recrute des agents service civique

Depuis 5 ans, Bora Bora grâce à un partenariat avec l'État permet le recrutement d'agents service civique. Une belle opportunité pour les jeunes bacheliers de mener une action citoyenne auprès de la population.

Polynésie la 1ère (MLSF), Rosana Maihota •

Le partenariat entre la commune de Bora-Bora et l'État permet depuis 5 ans le recrutement d'agents service civique. Une belle opportunité pour les huit jeunes bacheliers ou plus de mener une action citoyenne auprès de la population.

Présentés aux différentes directions des écoles et de l'association Ia Vai Ma Noa Bora-Bora, Nelia Tche Maiarii, 2eme adjointe au Maire, les a encouragés à œuvrer avec ferveur et enthousiasme au sein des entités cités et d'indiquer dans leur CV, cette année riches en expériences, tant sur le plan de l'enseignement que celle de la protection de l'environnement, leur offrant ainsi d'acquérir des savoir-faire et des savoir-faire être.

Les explications de Nelia Meari Tche, 2e adjointe au maire