Bora Bora : succès du TikTok challenge

Un millier de personnes ont assisté à la première édition du TikTok challenge qui s'est déroulé sous le chapiteau de la place Tuvavau à Bora Bora. Une soirée organisée par les associations Team Pk 18 de Tahiti et Bora Games Connections en partenariat avec la commune de Bora Bora. Connu dans le monde entier, l'application tiktok explose sur les réseaux sociaux dont la population polynésienne s'est appropriée.Le jury composé de Xena Queen, Hanaiti Wan, Asiana et Yass ont eu la lourde tâche de départager les 70 différents concurrents qui ont défilé sur scène en solo ou en équipe orchestré par Manuarii Talon et à la platine par DJ Kustom. C'est finalement le solo Tihopu Bryan et le groupe Team Harley qui représenteront l'île de Bora Bora à la finale qui se déroulera à Tahiti.En attendant, la soirée a rencontré un franc succès et a ravi les habitants de l'île comme les organisateurs.