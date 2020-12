"C'est nous qui allons vers les matahiapo"

Polynésie la 1ère (MEL : IB) •

À défaut du traditionnel repas des matahiapo organisé chaque année à Teva i uta, les élus de la commune ont décidé, en raison de la crise sanitaire, d’aller à leur rencontre et de leur distribuer repas et cartes de vœux. La distribution a commencé à 10h à Mataiea et Papeari. 1 200 repas ont ainsi été offerts aux matahiapo de 60 ans et plus. Ils ont été sélectionnés selon la liste établie chaque année pour le repas auquel ils participent. Le plat était composé d'une salade de riz, de nuggets et en dessert d'une orange.

Le reportage de Kaline Liénard :