Campagne de sensibilisation à la sécurité en mer

Comme chaque année, la campagne d’information annuelle de sensibilisation et de contrôle relative à la sécurité nautique est organisée en Polynésie française.Cette action associe les différents services de l’État et du Pays impliqués dans l’action de l’État en mer : Gendarmerie nationale, Marine nationale/Gendarmerie maritime, Affaires maritimes, Direction de la Police aux frontières, Direction Polynésienne des Affaires Maritimes.Cette campagne de sécurité des loisirs nautiques 2019 a pour objectif de sensibiliser les usagers de la mer à l’importance du respect des règles de sécurité et de prudence lors de la pratique d’activités telles que la plaisance, la plongée, les sports de glisse, etc.Elle commence ce samedi 6 juillet 2019 et se poursuit sur plusieurs journées, durant lesquelles des actions de sensibilisation et de contrôle en mer sont menées dans les lagons comme au large de Tahiti, de Moorea et d’autres îles de Polynésie française.Ces opérations seront renouvelées à différentes reprises, de manière inopinée, durant la période des vacances scolaires. Bien que la prévention et l’information soient privilégiées, les cas de négligence ou d’imprudence les plus graves seront verbalisés.Un bilan général de la campagne sera diffusé à la fin des vacances scolaires.