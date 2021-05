Campus connecté, l’enseignement supérieur dans les îles

Des cours à distance pour les étudiants des îles; l'idée qui s’est imposée à cause du covid. L'université de la Polynésie va proposer des formations dès la rentrée 2022. Des centres équipés vont voir le jour à Raiatea, Tubuai, Nuku Hiva et à la presqu’ile de Tahiti.

Heidi Yieng Kow (mel DC) •

Une idée qui vient du covid

Le covid a obligé les étudiants à suivre les cours à distance. Aujourd’hui cette obligation n’est qu’un souvenir puisque tous les cours ont repris en présentiel. Mais l’idée d’enseignement à distance a fait son chemin chez les éminences grises d’Outumaoro.

Suivre les cours depuis son île, un rêve qui deviendra réalité bientôt. Pour Patrick Capolsini, président de l’université de Polynésie française, les débits actuels du numérique permettent désormais cette possibilité. Les cursus d’enseignements à distance de l’université devraient être disponibles dès la rentrée de septembre 2022.

Des centres dédiés dans les îles

Mais attention les élèves ne seront pas seuls, des centres équipés dédiés devraient voir le jour à Raiatea, Tubuai, Nuu Hiva, Tubuai et la presqu’île de Tahiti dans un premier temps, des centres dotés de matériel et avec des tuteurs de formation pour l’encadrement. Les enseignements dispensés devraient concerner d’abord les formations locales comme le diplôme d’accès aux études universitaires ou encore la capacité en droit.

Des études facilitées

Interrogés, quelques étudiants originaires des îles parlent d’une belle évolution. Pour Eritepeta, qui vient de Rurutu, suivre ses cours depuis Tubuai serait plus facile pour elle notamment pour des raisons financières. Cela lui permettrait notamment d’économiser sur les logements à louer et les autres dépenses inhérentes à sa scolarité sur Tahiti.

Pour Poerava qui vient des îles sous le vent, et qui est orpheline de ses parents, ce serait une façon pour elle d’éviter le parcours du combattant qu’elle doit affronter chaque année et de réduire les formalités qu’elle doit remplir via le service social pour s’installer sur Tahiti. Pour d’autres cependant, comme Raiana qui vient de Raiatea, sortir de son île c’est aussi une belle façon de grandir et de devenir autonome. Et ça permet d’apprendre aussi en dehors du cursus universitaire.

La rentrée de septembre 2021 devrait marquer le début des installations et des phases de tests. Rendez-vous en septembre 2022 pour les premiers enseignements universitaires inter-îles.