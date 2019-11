Un catamaran secouru à Raivavae

Le JRCC a réalisé une opération de sauvetage entre hier et ce matin à Raivavae.

Polynésie la 1ère •

Mercredi 20 novembre à 4h00, le JRCC a été informé que le catamaran français "Thétis", situé à environ 830 kilomètres au sud de Raivavae et dont l'équipage était composé de quatre personnes, était victime d'une voie d'eau sur une de ses coques avec une mer agitée et des creux de deux mètres.Cet incident est intervenu dans la zone de responsabilité de JRCC Auckland, mais la coordination de l'opération était assurée par le JRCC Tahiti en raison de la proximité de la Polynésie française.Contacté par le JRCC Tahiti, le skipper a indiqué qu'il essayait de colmater la brèche. Mais rapidement, il a sollicité assistance tout en se préparant à évacuer en urgence son navire sur un radeau de survie.Aussitôt, le centre de sauvetage a émis un message de détresse, reçu par le navire de recherche hydrographique US "Kilo Moana", situé à 200 milles au sud du catamaran.Le "Kilo Moana" a immédiatement quitté sa zone de travail pour se diriger vers le voilier en détresse. Son arrivée est prévue ce matin.Dans l'attente de l'arrivée du "Kilo Moana", le JRCC Tahiti a effectué une surveillance du voilier par satellite et maintient un contact régulier avec l'équipage.