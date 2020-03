Coco Hotahota, l'hommage de tout un pays

L'Ambiance était très spéciale, lundi 9 mars, sur la place To'ata. Une très belle cérémonie d'adieu avait été organisé par les amis de Coco Hotahota. Son groupe et d'autres habitués du Heiva ont dansé et chanté pour lui... Un hommage exceptionnel très émouvant qui a duré plus de trois heures.

Polynésie la 1ère (MLSF), Brigitte Olivier et Jérôme Lee •