Solidarité : Anavai collecte plus de cinq millions cfp

Pari réussi pour les particuliers à l'origine de cette opération qui, grâce à vos dons, sont parvenus en quelques jours à peine à collecter plus de cinq millions cfp destinés à aider les plus démunis sous forme de bons alimentaires et de produits de consommation courante. La collecte continue...

Christophe Marquand •

Soyez concret, faites un don !

Des particuliers ont lancé au début du mois sur la plateforme "Anavai" un appel à faire des dons afin d'aider ceux qui socialement sont le plus durement affectés par la crise du coronavirus.Pour ce faire, la plateforme en ligne a fait appel à la solidarité de ceux que la crise affecte le moins.Les organisateurs s'étaient fixé pour objectif de collecter cinq millions cfp avant la fin du mois. Cette barre symbolique a été franchie vendredi 17 avril et la collecte se poursuit ..."La Polynésie française est entrée depuis peu dans une période nouvelle et totalement inédite qui risque de mettre à mal notre économie, la santé et la dignité des familles. Nous découvrons chaque jour dans les médias l’impact de la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde, en France et sur notre territoire.Dans ce contexte déroutant, la fondation Anāvai lance un appel à la solidarité collective, un appel aux dons financiers qui visera à aider les familles polynésiennes en situation de grande précarité, touchées par cette crise sanitaire.Aujourd'hui, la Polynésie fait face au Covid-19, elle a besoin plus que jamais de tous ceux qu'elle a accompagnés dans leurs réussites depuis des décennies. Si vous vous posez la question “Comment agir depuis chez moi ?” et que vous en avez les moyens, voici une première piste : AIDER À AIDER. Soyez concret, faites un DON !Polynésiens de sang, de cœur et d’adoption, soutenez financièrement les associations qui œuvrent déjà pour venir en aide :• à celles et ceux qui vivent dans les rues,• à celles et ceux qui ont perdu leur travail,• et n’ont plus les moyens de nourrir leur famille ou de payer leur loyer.Votre contribution, assurera le financement des associations de terrain :. Et permettra de donner des bons alimentaires et des produits d’hygiène pour les femmes et les familles dans les quartiers par l’intermédiaire des services sociaux des communes.Plus concrètement et à titre d'exemple, en moyenne 16 000 XPF en bons alimentaires permettent de nourrir une famille de 2 adultes et 3 enfants pendant une semaine.L'intégralité des dons collectés sera répartie entre ces différents acteurs. Au fil de l'opération, la gestion des dons vous sera communiquée avec une transparence sans faille".