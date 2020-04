Concert live inédit solidarité Covid-19 : Te aho pāruru

Un rendez-vous à ne pas manquer samedi 25 avril à partir de 15h en Facebook live sur Polynésie la 1ère et Tamari'i Ha'uti.

Après plus d’un mois de confinement, ce collectif d’artistes du fenua a décidé de faire une bonne action en offrant à tous les polynésiens, un concert unique de 3 heures en live. Un concert pour nous divertir, mais aussi pour appeler ceux qui le peuvent à plus de solidarité envers ceux qui souffrent de cette crise sanitaire sans précédent.

« Un concept spécial Covid-19 au service d’une seule cause, vous, nous, notre Polynésie » Taimana ELLACOTT

Te Aho Pāruru, c’est le nom du concert solidaire organisé par l’association des artistes « Les Tamari’i Ha’uti » et l’association « To Tiare ».Avec le soutien de la fondation Anavai, les organisateurs espèrent collecter 5 millions de francs CP pour soutenir les associations de solidarité du Pays, comme le Secours Catholique, l’Ordre de Malte Tahiti, l’Accueil Te Vai-ete du Père Christophe et les services sociaux des communes de Tahiti et Moorea. Vous pouvez faire vos dons dès à présent, mais aussi pendant et après le live, sur la plateforme de la Fondation Anāvai.Ce samedi 25 avril, dès 15h, ce sont près d'une vingtaine de chanteurs du Pays qui se produiront de chez eux et en live dans le jardin de Taimana ELLACOTT. Un jardin bord de mer spécialement aménagé en scène de concert pour l’événement. A tour de rôle, chaque artiste chantera 3 chansons de son répertoire. Pour permettre un roulement en toute sécurité, les artistes ne se croiseront pas. La présentation et les temps de battement seront animés par les maîtres de cérémonie, Maite MAI et Edouard MALAKAI. Les organisateurs nous promettent aussi des surprises pendant ces 3 heures de concert.Partenaire de l’événement, Polynésie la 1ère diffusera ces 3 heures de concert en Facebook live, mais aussi direct en télé et radio.Une organisation dans le respect des gestes barrière et supervisée pendant toute la durée du concert par la brigade de gendarmerie de Punaauia.Paruru ia tatou ! Te aho Pāruru !