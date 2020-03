Le confinement avec des enfants autour de personnes en difficulté

Trois questions / réponses à la psychologue Martine Olibère.

Polynésie la 1ère (IB) •

Que faire si la situation dégénère ?



Brigitte Olivier fait le point avec la psychologue Martine Olibère en 3 questions / réponses :

Le confinement est une période compliquée pour les plus personnes les plus vulnérables. Addictions, violences...Plus d'infos : psychologuetahiti.com Vous êtes témoins ou victimes de violences au sein d'une famille : signalez aux services de police et de gendarmerie, ou directement au procureur de la République, sur sa page Facebook " Procureur de la République en Polynésie française. Violences familiales ."