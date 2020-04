Confinement : les bons plans pour lire gratuitement

Plusieurs bibliothèques proposent leurs ouvrages gratuitement en version numérique. A Paris ou à Tahiti, toutes deviennent accessibles grâce au numérique. Voici quelques bons plans.

LGT •

Avec le confinement, c'est aussi le moment de se (re)plonger dans les livres. Des classiques à redécouvrir ou des nouveautés à explorer, plusieurs bibliothèques ouvrent leurs fonds.Lad'abord et ses millions de références. C'est le plus grand catalogue de France. Les livres sont téléchargeables gratuitement. Mais la BnF propose aussi des expositions virtuelles, des conférences, des podcasts, des sites pédagogiques, de la musique...Les livres sont téléchargeables gratuitement au format Epub, idéal pour smartphones, tablettes et liseuses. Pour travailler, se détendre ou jouer, c'est par ici propose également des livres, mais aussi des films et de la musique. Le site est une librairie numérique libre d'accès, consacrée à l'archivage du web. Il y recense plus de 200 000 livres numérisés appartenant au domaine public. Vous y trouverez plus de 22 000 ouvrages en français ici : David Foenkinos, Simenon, Fred Vargas ou encore Marguerite Yourcenar.Enfin, lapropose un abonnement gratuit pendant toute la durée du confinement et propose 150 titres. Seule condition : être ou avoir été abonné ou bien avoir un enfant abonné pour pouvoir y accéder. Pour le moment, le système d'abonnement à distance n'est pas encore disponible. Les livres sont téléchargeables au format PDF ici