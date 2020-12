Continuité territoriale funéraire renforcée pour les ultramarins

Au palais du Luxembourg, à Paris, Teva Rohfritsch a fait voter un amendement qui vient renforcer la continuité territoriale funéraire pour les ultramarins.

Axelle Mésinèle

Le dispositif permet de financer sous conditions de ressources unn pour se rendre au chevet d'un proche en fin de vie. L'amendement a élargi l'actuel dispositif aux frères et sœurs, aux déplacements entre collectivités d'Outre-mer et depuis les collectivités vers la Métropole. Selon le sénateur, Sébastien Lecornu, le ministre des Outremer, a donné un avis favorable.Autre amendement défendu par Teva Rohfritsh, celui cosigné avec Lana Tetuanui en soutien à l'initiative du sénateur calédonien Gérard Poadja. Il porte sur lesdes militaires et des fonctionnaires. L'amendement a été adopté au Sénat mais fera la navette parlementaire. Selon le sénateur polynésien, les parlementaires seront associés au groupe de travail sur le sujet.