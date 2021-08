Covid – 19 : L’appel au jeûne d’Edouard Fritch pour rendre hommage aux victimes du Covid

Le président du gouvernement de la Polynésie française s’est adressé à la population ce samedi 28 aout après-midi. Il a appelé à la prière et au jeûne pour rendre hommage aux victimes du Covid.

JPP/LG •

Un discours à un moment où le CHPF tire la sonnette d'alarme et demande plus de moyens humains. L’hôpital qui croule sous les malades est saturé et réclame un renfort urgent de 200 personnels de santé.

Tandis que certains élus pointent du doigt, la gestion de la crise sanitaire, le chef de l’exécutif local renvoie l’Etat à ses responsabilités. Ce samedi 28 août, aucune annonce sur d’éventuels renforts supplémentaires. Seul au pupitre, le Président Edouard Fritch élude les questions de la presse à ce sujet.

Hier, le bateau Tahiti Nui est parti rempli d’oxygène pour l’hôpital de Raiatea, au bord de la rupture.