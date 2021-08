Covid-19 : l'enseignement catholique reste ouvert

Avec 15 à 20 % d’élèves absents dans tous les établissements catholiques, la direction avoue être à la limite de la fermeture générale. Pour autant, elle soutient pouvoir assurer les cours grâce au retour progressif des professeurs en confinement.

Mereini Gamblin/Nicolas Suire •

Il y avait peu de circulation devant Anne-Marie Javouhey jeudi 19 août, et peu d’élèves à l’extérieur. C’est inhabituel et révélateur du taux d’absentéisme aussi bien des collégiens que des professeurs. Alors, si les parents craignent la contamination, ils s'inquiètent de devoir garder leurs enfants à la maison, comme le confie cette mère de famille :

Il n'y a personne pour les garder. [Mais] si la semaine prochaine [l'école ferme], c'est tant mieux. Avec l'épidémie, il y a plein de profs absents.



"C'est inquiétant pour les jeunes", ajoute cet autre parent, qui n'aimerait néanmoins pas voir l'école fermer :

Les enfants à la maison c'est bruyant. Tu n'as pas le temps de faire ton travail correctement.





"Pas matière à s'affoler"



Si la circulation est fluide ce matin, c’est aussi parce que tous les autres établissements sont impactés. Et, selon le directeur de l’enseignement catholique, Anne-Marie Javouhey ne l’est pas plus qu’un autre. Avec sept professeurs absents sur 62, et 20 à 25% de collégiens en moins, la fermeture d’Anne-Marie Javouhey n’est pas justifiée :

Cela représente 11%. En temps normal dans l'enseignement il y a à peu près 5% d'absents. (...) Nous avons doublé ce taux d'absentéisme, [mais] aujourd'hui par rapport à d'autres établissements, il demeure raisonnable. Il n'y a pas matière à s'affoler (...) par rapport à ce taux de professeurs absents sur Anne-Marie Javouhey. Je fais confiance aux équipes qui restent en place. Emmanuel Anestidès - Directeur de l'enseignement catholique



Ce dernier reconnait tout de même que les établissements sont à la limite de la fermeture. Mais grâce au retour progressif des professeurs en confinement, les cours sont assurés. Sur tout l’enseignement catholique, 116 professeurs sont absents sur les 1200 au total.