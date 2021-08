Covid : les allocutions de Dominique Sorain et d'Edouard Fritch

Les autorités de l'Etat et du pays ont durci les mesures de lutte contre le covid. Retrouvez ci-dessous l'intégralité de leurs allocutions ...

Christophe Marquand •

Le confinement est étendu de vendredi 21h00 à lundi 04h00 à Tahiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Huahine, Makemo, Fakarava et dans diverses autres îles des Tuamotu dont les noms seront donnés ultérieurement.

La limitation des déplacements inter-iles intervient à compter du 19 août à minuit au départ de Tahiti et de Moorea à destination des archipels. Seules les personnes vaccinées pourront voyager. Les personnes de 12 ans et plus non vaccinées devront justifier d'un motif impérieux et produire un test antigénique négatif de moins de 48 heures ou un test PCR négatif de moins de 72 heures pour se rendre dans les îles.

Les navettes entre Tahiti et Moorea ne sont pas restreintes pour le moment.

Un renfort en personnels de santé, infirmiers et médecins, a été de nouveau demandé auprès de la réserve nationale et de la Nouvelle Calédonie.

Une plateforme destinée à recenser tous les personnels de santé du pays non actifs va être activée afin qu'ils se signalent pour venir soutenir les soignants en exercice.

Edouard Fricth a par ailleurs indiqué que son gouvernemet allait proposer vendredi au vote de l'Assemblée de Polynésie un texte visant à rendre la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé et de soins, pour les pharmaciens, pour les personnes transportant du public, pour les personnels du public et du privé travaillant au contact des personnes âgées, des enfants, des adolescents et des handicapés ainsi que pour les détenteurs de "carnets rouge" de 16 ans et plus.

Allocution du Haut commissaire Dominique Sorain

Allocution du Président du pays Edouard Fritch