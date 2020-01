Décès du célèbre cuisinier Acajou

Hiou You Hiou Katsiou, dit Acajou, est mort hier à l'âge de 89 ans. Le célèbre chef avait notamment cuisiné pour Jacques Chirac en 2003.

Hiou You Hiou Katsiou, dit Acajou, le grand cuisinier de Tahiti, s'est éteint lundi 13 janvier à l'âge de 89 ans, sur son île natale de Raiatea.Celui que l'on surnommait "le grand cuisinier, le Maestro", s'en est allé. Pendant toute sa carrière, il aura été un restaurateur incontournable à Tahiti. Il avait notamment concocté des plats qui avaient été servis à l’occasion d’un des grands dîners offerts lors de la dernière venue du président Jacques Chirac en 2003.L'ouvrage "Acajou Le parcours exceptionnel d'un enfant de l'île sacrée", sorti 2012, raconte l'histoire de l'enfant de Raiatea devenu célèbre pour ses recettes de cuisines polynésiennes. Les recettes que propose Acajou dans ce livre sont parmi les plus savoureuses de son répertoire. Destinées à un large public, du débutant au cuisinier expérimenté, toutes sont de réalisation facile.En août 2017, le grand chef Acajou était sur radio Polynésie la 1ère où il partagait au micro des animateurs, Pascal et Nathalie, des recettes et des astuces de la cuisinie traditionnelle chinoise traditionelle à la grande gastronomie française en passant par sa cuisine métisse aux trois saveurs.