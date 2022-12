Décès du musicien, chanteur et interprète Christian Crosasso

Christian Crosasso a marqué les ondes de la Polynésie avec ces nombreuses compositions, parmi elles les chansons "Touchez pas à notre lagon" qu'il avait interprété avec une dizaine d'enfants, ou encore "Mon île de lumière" interprétée notamment par la chanteuse Florence.

C'est juste avant Noël que Christian Crosasso nous a quittés. Auteur, interprète et compositeur discret et surtout connu au fenua pour ses belles mélodies toujours d'actualité. Ses amis lui rendent hommage en disant de lui notamment qu'il "était la douceur, la simplicité, un guitariste de qualité, il avait une association et avait aidé plusieurs pays de nationalités internationales, il vendait ses albums et donnait une partie de ses revenus pour monter des maisons,des lieux pour abriter les déshérités dans des pays à faibles revenus" (facebook/GenoMondo)

Clip de la chanson Touchez pas à notre lagon de Christian Crosasso • ©Archives RFO / Christian Crosasso

Tina Lei, elle aussi lui rend hommage en ces termes: "Un hommage à Christian Crosasso.Un grand homme qui est parti trop tôt…Depuis mon passage à La France à Un Incroyable Talent, il m’a soutenu. Il voulait que je chante cette chanson. Il m’a choisi pour interpréter cette chanson qui est juste magique, que Florence interpretait aussi. Merci Christian pour ton amour. Merci pour ta créativité et ton soutien. Merci pour tout ce que tu as apporté, pas seulement à moi, mais aussi à plein d’autres personnes. Tu es et resteras toujours un grand artiste à mes yeux Tu me manques déjà, je t’aime et repose-toi bien" (Facebook/Tina Lei)

Clip "Mon île de lumière" . Christian Crosasso interprétée par Florence • ©Archives RFO / Christian Crosasso

Christian est décédé à Nice, en France, pour l'accompagner en musique pour son dernier voyage, son fils Laurent lance une invitation sur les réseaux sociaux.