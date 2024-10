Des Polynésiens en résidence à la cité internationale des arts à Paris

5 Polynésiens sont actuellement en résidence à la cité internationale des arts à Paris. Parmi eux 3 artistes peintres. Rencontre avec Outremer la 1ère

La cité internationale des arts de Paris, accueille "sur des périodes de deux mois à un an, dans le Marais ou à Montmartre, (...) des artistes qui travaillent dans un environnement favorable à la création, ouvert aux rencontres avec des professionnels du milieu culturel. Les résidents bénéficient d’un accompagnement sur mesure de la part de l’équipe de la Cité internationale des arts. https://www.citedesartsparis.net/fr/ "

Depuis quelques semaines 5 artistes polynésiens y sont en résidence. La cinéaste Mathilde Zampieri, l’écrivain Jean-Christophe Shigetomi, et trois artistes peintres, Anthony Gaillard, Moana van der Maesen et Ruita Tehoiri, ont été retenus pour ce programme. Ces derniers, ont emménagé dans les ateliers qui leur servent également de logement. Une équipe d'Outre-mer la 1ère est allée à leur rencontre.

Le premier artiste qu'ils ont suivi, justement dans son atelier logement, est Anthony Gaillard. Comme les deux autres Polynésiens artistes peintres, il doit travailler sur le projet qui lui a permis d’être sélectionné.

"J’ai toujours été intrigué par les photos de la Polynésie du XIXème siècle. Photos en noir et blanc, en sépias. Y avait une espèce d’atmosphère qui s’en dégageait, et je me suis toujours dit que ce serait intéressant de retranscrire ça en tableau avec des couleurs et rendre ces images plus modernes, plus contemporaines" explique Anthony Gaillard

Moana van der Maesen, lui, a proposé un projet pour éveiller les consciences sur la protection des océans, son univers est peuplé d’animaux marins et de baleines en particulier. L’artiste ne peint pas depuis longtemps et il attend beaucoup de cette résidence.

"On a l’occasion de voir pas mal de musées, pas mal d’expositions, et c’est très inspirant pour nous en tant qu’artiste polynésien, parce qu’on est un peu isolé, un peu loin de tout. Même si on a accès à internet, avec les nouvelles technologies, ça permet de voyager au-delà des frontières sans trop se déplacer, mais voir en vrai et s’imprégner de toute cette atmosphère c'est quand même assez puissant donc on en profite" confie Moana

Pour Ruita Tehoiri, c’est une grande aventure, c’est la première fois qu’il quitte Tubuai, une île des Australes située au sud de la Polynésie. Ce grapheur de formation n’a pas été totalement dépaysé par le froid parisien, au contraire il s’en est même inspiré.

"Ce qui m’a inspiré c’est surtout notre arrivée ici, il faisait déjà assez froid et je viens du sud de la Polynésie, où les baleines commencent leur migration, leur voyage. Et ce qui annonce leur arrivée, c’est le froid" commente Ruita

Avec la cinéaste Mathilde Zampieri, et l’écrivain Jean-Christophe Shigetomi, les 5 Polynésiens sont conscients de l’opportunité que leur a offerte Bénédicte Alliot La directrice de la cité internationale des arts. Pour clôturer leur séjour ils exposeront à la délégation de la Polynésie française à Paris.