Des stagiaires du RSMA et futurs agents de prévention en immersion culturelle

Avant de devenir agents de proximité et de prévention, initiée par la DPDJ, des stagiaires du RSMA suivent une formation pluridisciplinaire, dont l'immersion culturelle à Papenoo. Pendant 4 jours, ces jeunes ont renoué avec le ahi ma’a, la langue polynésienne ou la culture du taro.

Auparavant en mal d'insertion, des stagiaires du RSMA ont choisi de recevoir une formation d’agent de proximité et de prévention. Une nouvelle filière mise en place par la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) dans le cadre du RSMA.

"Pour cela, 8 jeunes femmes et 12 jeunes hommes ont été sélectionnés par les services du RSMA et de la DPDJ et ont entrepris depuis juin une formation de 6 mois, jusqu’au 1er décembre 2021.

En plus des outils essentiels à l’insertion, tels que le permis de conduire, les connaissances sur les métiers de l’animation (BAFA 1) et autres outils, cette promotion RSMA-DPDJ a pu bénéficier d’une immersion culturelle durant 4 jours auprès des membres et sympathisants de l’association Haururu, dans le cadre exceptionnel de la vallée de la Papenoo.

Un véritable centre de formation où les jeunes ont pu entre autres apprendre à réaliser un ahi ma’a, cultiver le taro, pratiquer la langue polynésienne, au sein de sites historiques.

Pour le RSMA-PF, ce module spécifique d’immersion culturelle est une nouveauté dans les filières de formation. Son impact auprès de la jeunesse ayant été très positif, il a été proposé de reconduire cette opération".

