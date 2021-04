Deux frères polynésiens, lauréats du concours de sous-officier de gendarmerie

Communiqué Gendarmerie de Polynésie française avec Polynésie la 1ère (SD) •

Tuki et Tamatoa sont deux frères passionnés et sportifs dans l'âme. Ils remportent le concours sous-officier de gendarmerie la même année. Une belle histoire de famille mais surtout une grande première au fenua.

Ils sont frères et aiment le sport. Ils ont réussi le concours externe de sous-officier de gendarmerie (SOG) !



Tuki, le cadet a 21 ans, il est actuellement gendarme adjoint volontaire à la brigade nautique de Papeete. Titulaire d’un BTS Électrotechnique, il a découvert la gendarmerie en 2018 grâce à la réserve opérationnelle avant d’intégrer la formation locale de GAV l’an dernier. Il a remporté plusieurs courses de Va’a en junior avec EDT Va’a et a gagné de nombreuses courses de Stand Up Paddle à l’international.



Tamatoa, le benjamin vient d’avoir 20 ans, il est titulaire d’un BAC STIDD. Également sportif, il excelle en Taekwondo (plusieurs fois champion de Polynésie) mais aussi en Va’a. Motivé pour suivre les traces de son grand frère, il a envie de découvrir le métier de gendarme pour être au cœur de l’action et travailler au contact de la population.



Deux frères lauréats du concours sous-officier de gendarmerie la même année, une belle histoire de famille mais surtout une grande première au Fenua.



Tous deux rejoindront la métropole dans les prochaines semaines pour y suivre leur formation initiale avant de recevoir leur affectation.



Félicitations et un grand Faaitoito pour la suite de l’aventure !