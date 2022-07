Donner de la joie aux personnes handicapées

Une centaine de jeunes enfants et d'adultes handicapés ont été accueillis aujourd'hui aux manèges de Mamao par la famille Porlier. Le but est de leur faire profiter des manèges à eux aussi.

Près d’une centaine d’enfants et adultes handicapés des quatre centres de la Fraternité chrétienne sont présents au Manège la Joie de Mamao ce mardi 5 juillet. Depuis 40 ans la famille Porlier gérée aujourd’hui par les enfants d’Albert et Monique Porlier, en partenariat avec la Fraternité chrétienne, offre une matinée de découverte de partage et de joie à tous ces enfants handicapés.

Une journée pour les personnes handicapées aux manèges

Ils sont accompagnés non seulement par les cadres et animateurs des centres, mais aussi par plusieurs bénévoles dont quelques salariés de la Société TEP venus prêter main forte. Après trois ans d’absence cette journée était attendue par tous ces enfants.