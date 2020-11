Drépaction 2020 : concert de solidarité virtuel

Samedi 7 novembre à 16h10, suivez le concert solidaire Drépaction sur Polynésie la 1ère ! Le Pôle Outre-mer de France Télévisions mobilise ses écrans pour sensibiliser et soutenir la lutte contre la drépanocytose.

Polynésie la 1ère ; SD •

Pour cette édition 2020, le Drépaction prend la forme d'une émission musicale informative avec un triple objectif : d'une part mieux faire connaître la Drépanocytose, première maladie génétique au monde, d'autre part réunir des fonds pour la recherche contre cette maladie, et enfin encourager le public aux dons du sang.Ce programme sera disponible sur les chaînes. La 1ère en Outre-mer, et sur Internet, via le portail des Outre-mer de France Télévisions, Outre-mer la 1èreClaudy Siar échangera avec des personnalités du corps médical :— Le Professeur Jacques ELION, enseignant-chercheur. Il a consacré 40 années de sa vie à ses travaux de recherche sur la physiopathologie et à la mise au point de traitements novateurs de la drépanocytose ;— Le Professeur Marina CAVAZZANA, directrice de recherche à l’Inserm, professeur d'immunologie pédiatrique à l’Université Paris Descartes, chercheuse en biologie à l'Institut Imagine et médecin pédiatre à l’Hôpital Necker - Enfants malades APHP ;— François Toujas, Président de L’EFS (Etablissement français du sang) ;— Jenny Hipocrate, Présidente de l'APIPD (Association Pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose).L'émission sera également rythmée par des témoignages de personnes atteintes de la drépanocytose.Claudy Siar évoquera à travers des micro-sujets tournés avec le soutien des chaînes La 1ère la situation de la drépanocytose dans les territoires d’Outre-mer les plus concernées, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion.Tout au long de l'émission, des programmes courts seront proposés pour expliquer et comprendre la maladie :- Qu'est-ce-que la drépanocytose ?- Les jeunes drépanocytaires et le sport- La greffe de moelle osseuse, un long parcours pour retrouver une vie normaleNesly, marraine de cette édition 2020. Bien que la drépanocytose soit la maladie génétique la plus répandue dans le monde, aucun traitement curatif n'a encore été trouvé. La lutte pour la sensibilisation, le dépistage et la recherche sont toujours d'actualité. Pour soutenir la cause, de nombreux artistes ont répondu présent. Parmi eux :et beaucoup d'autres. Essentiel pour financer la recherche, aider les malades et faire tomber les préjugés sur la maladie, cette émission est aussi nécessaire pour briser le silence et accompagner les familles des malades.Enfin, pour faire rayonner cette initiative le plus largement possible, des personnalités de tous les horizons se mobiliseront pour soutenir la recherche à travers des spots vidéo d'appel aux dons.* La drépanocytose est une maladie génétique, invalidante, qui compte plus de 150 millions d’individus concernés, et la plus répandue sur la planète. La France comptabilise plus de 28.000 malades et 150.000 porteurs sains avérés : autrement dit, des individus susceptibles de transmettre la pathologie à leur descendance.Plus que jamais, France Télévisions apporte son soutien à cette mobilisation et se fait le relais d'une initiative solidaire.