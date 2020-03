L'Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours suspend tous ses rassemblements

L'Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours annonce qu'elle suspend, dans le monde entier et jusqu'à nouvel ordre, toutes les cérémonies publiques ou rassemblements de ses membres en raison de la pandémie de coronavirus.

AFP/CM •

Pour justifier cette décision "à effet immédiat", l'Eglise mormone, dont le siège mondial est à Salt Lake City dans l'Utah , souligne avoir pris au sérieux le conseil de ses responsables religieux, des autorités gouvernementales, du corps médical et "avoir demandé au Seigneur de" les "guider sur le sujet".



La suspension s'applique à "tous les rassemblements publics des membres de l'Eglise" où qu'ils se trouvent, y compris aux cérémonies et autres sacrements, souligne dans un communiqué l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, son appellation officielle.



Les "réunions essentielles" doivent se tenir autant que possible par vidéoconférence ou autres moyens technologiques, précise-t-elle.