Faa'a : le turamaraa annulé

Via un communiqué, ce samedi 24 octobre, les Pères Augustes Uebe-Carlson et Abraham Meitai ont annoncé qu'en raison de la montée de l'épidémie, le turamaraa de Faa'a est annulé.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Dimanche 1er novembre, il n'y aura donc pas de turamaraa à Faa'a. Une décision prise par les Pères Augustes Uebe-Carlson et Abraham Meitai suite à la montée de l'épidémie de la Covid-19. "Chaque famille fera elle-même la bénédiction des tombes de leurs défunts avec un rituel de prières", ont-il précisé dans un commmuniqué.Lors des messes dominicales du 31 octobre et du 1er novembre, Pères Augustes Uebe-Carlson et Abraham Meitai invitent les familles à apporter une bouteille remplie d'eau et des cierges qu'elles déposeront sur leurs tombes. Après la Communion, les prêtres béniront l'eau et les cierges. Un rituel de prière à suivre sera également remis aux familles. Ainsi, chacune d'entre elle pourra aller au cimetière pour vivre son turamaraa.