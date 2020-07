Faa'a : l'aéroport entretient ses pistes

Malgré la reprise des vols à l'internationale le 15 juillet, l'ADT qui n'est qu'à 29% de son activité par rapport à juillet 2019 doit aujourd'hui aller de l'avant. Elle vient de terminer des travaux de bitumage de l'un des bouts de piste.



Elles ont commencé la semaine dernière. Les équipes exécutent des travaux de bitumages sur le bout de piste et sur les zones où les avions sont repoussés avant le démarrage des moteurs. La deuxième partie des travaux concerne les clôtures sur la partie Faa'a. "Il s'agit de travaux préventifs", affirme Valérie Avice directrice technique aéroport.Ces travaux d'entretien de sécurité sont réalisés et financés par ADT malgré un budget en diminution. "Tous les travaux qui étaient liés à la sécurité ont été maintenus", confirme Jean-Michel Ratron, directeur général ADT. Les derniers travaux remontent à 2015 lorsque la piste avait été entièrement refaite.A ce jour, l'ADT n'est qu'à 29% de son activité par rapport à juillet 2019. Dès le 15 juillet, il devrait y avoir plus de rotations avec des vols internationaux ouverts aux touristes. United Airlines devrait revenir sur le territoire en août, Air New-Zealand pas avant octobre, Air Calin en septembre et Latam en début d'année prochaine.