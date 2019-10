Fare Oph - Puka Puka se dit "lésée"

Tauhei Villant, première adjointe au maire de Puka Puka Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

La situation est critique à Puka Puka. Depuis plus de 20 ans, il n’y a pas eu de construction de Fare Oph sur l’atoll, alors que les demandes sont toujours arrivées sur le bureau du maire. Il va falloir attendre jusqu’en 2016 pour remettre les dossiers à jour.14 dossiers ont eu l’aval de la commission d’attribution des Fare Oph en 2016 mais trois ans plus tard aucune construction n’est sortie de terre.On explique aux plaignants qu’il s’agit d’un problème de permis de construire, obtenu seulement la semaine dernière. Mais la frustration de la commune va plus loin, puisque depuis l’an dernier ces demandeurs ont commencé a payer leurs lots et puis viendra le paiement de leur fare. Comme l’explique la première adjointe au maire, Tauhei Villant au micro de Belinda Tumatariri :