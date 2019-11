Gala des Miss : le glamour au service de la solidarité

Il y avait du glamour, mardi 19 novembre, pour la grande soirée au profit de deux foyers qui aident à la reconstruction personnelle de jeunes filles socialement défavorisées. Les 30 Miss Régionales ont participé au gala. Au menu, un diner, des défilés et même quelques notes de musique.



Polynésie la 1ère (MLSF), Thierry Stampfler et Hiro Terorotua •

©polynesie

©Polynésie la 1ère ...

©polynesie

©polynesie

Quelques notes fredonnées comme un avant goût de sa vie d’après Miss France avec un disque et la reprise de ses études en marketing. Comme souvent Vaimalama a aimanté les regards des 400 convives venus assister à ce diner caritatif autour des candidates au titre de Miss France 2020. "Autour" est le mot juste car il y avait une Miss Régionale à chaque table, l’occasion d’échanges en toute décontraction.Le mythe de la Miss qui se contente de grignoter un bout de salade en a pris un coup. Certaines de ces reines de beauté semblent avoir un joli coup de fourchette.... Les Miss ont aussi offert un beau spectacle avec un défilé haut en couleurs.Parmi les plus heureuses de les côtoyer, quelques pensionnaires de ces foyers de jeunes filles en difficultés sociales en faveur de qui cette soirée était organisée. Engagée depuis tout juste vingt ans dans ces œuvres sociales, l’association des marraines n’a jamais été autant citée et pourra faire un joli chèque cette année en faveur de ces deux foyers de Mahina et Paea. "Cet argent sera investi autour d'ateliers comme l'atelier de couture ou de faapu", explique Carole Farone éducatrice spécialisée à PaeaPour Valérie Deveaux de Marigny, fondatrice des Maraines, on espère que les Miss soient un beau modèle pour ces jeunes filles. Mais il y a encore du travail à faire...Laquelle de ces 30 candidates sera couronnée le 14 décembre ? Difficile de se prononcer, mais succéder à Vaimalama ne sera pas simple, si l’on en croit l’hommage de la directrice de la société Miss France. Toutes ces demoiselles quitteront Tahiti jeudi pour gagner Moorea.