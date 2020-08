Dans un communiqué de presse, l'association Marutaha Nui qui représente les habitants du quartier Outuarea a indiqué que les habitants concernés ne voulaient pas quitter leur logements. Le Pays leur a proposé de les reloger dans des logements sociaux

les habitants du quartier Outuarea sont inquiets

Les habitants du quartier Outuarea ont reçu l’ordre de quitter les lieux par l’OPH, avant le 17 août. Deux jours après la date butoir, ils vivent dans la peur de perdre leur bout de terre. Un terrain qu’ils occupent depuis plus de 50 ans.Selon les membres de l’association familiale Marutaha Nui, de nouveaux logements seront construits sur leurs terrains. Des logements qui leur passeront sous le nez et qui seront attribués à des familles vivant en zone rouge non loin de la piste aéroportuaire. Alors que le ministre du logement leur aurait promis, en décembre, qu’ils allaient être relogés sur place.Aujourd’hui, ces familles veulent rencontrer les autorités du Pays pour faire la lumière sur cette affaire.