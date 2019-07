Haere tatou e fa’a’ati  : une journée d’évasion pour les matahiapo de Punaauia

Plus de 150 matahiapo de Punaauia participent à l’opération chaque année. Ils étaient plus d’une trentaine pour la sortie ce mardi 30 juillet.

Ils sont accompagnés par le maire, Simplicio Lissant, plusieurs élus, ainsi que des candidats à l’élection de Miss et Mister Punaauia.Le projet est intitulé; il vise à offrir une journée de découverte, de convialité, de détente et d’évasion aux séniors de la commune, qui, pour beaucoup, souffrent d’isolement.Au programme : visite guidée au phare de la pointe vénus, visite du trou du souffleur, ou encore des trois cascades.Une occasion pour le tavana de mieux cerner les besoins et les problématiques auxquelles sont confrontés les personnes âgées. Il était accompagné de, Mister Heiva Punaauia 2019, qui, grâce à son ukulele et ses 22 ans, a rajouté une touche de jeunesse et de gaité à cette journée.Cette opération est mis en place quatre fois par an dans la commune de Punaauia dont l'objectif est de lutter contre la solitude et la sédentarité des personnes âgées, en leur redonnant le goût de lier connaissance et de se divertir.