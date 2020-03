Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison

L'ancien producteur de cinéma américain Harvey Weinstein est condamné à vingt-trois ans de prison. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle – après le témoignage de Mimi Haleyi – et de viol – après les accusations de Jessica Mann.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec franceinfo •

Son avocate Donna Rotunno dit que cette sentence de 23 ans (il risquait entre 5 et 29 ans) est « absurde », elle parle de sa « colère », dit que Weinstein « n’a jamais eu un traitement équitable depuis le premier jour » pic.twitter.com/MsXkWDajnh — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) March 11, 2020

L'ancien producteur de cinéma américain Harvey Weinstein a été condamné à vingt-trois ans de prison par le tribunal de New York, mercredi 11 mars. Le 24 février, il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle – après le témoignage de Mimi Haleyi – et de viol – après les accusations de Jessica Mann.Il encourait vingt-neuf ans de prison au maximum, car les jurés n'ont pas retenu le chef d'"agression sexuelle prédatrice", lié au témoignage d'Annabella Sciorra (qui n'était pas plaignante dans ce procès), qui lui faisait risquer la perpétuité. Donna Rotunno, avocate de Harvey Weinstein, estime que cette sentence est "absurde". D'après elle, son client "n’a jamais eu un traitement équitable depuis le premier jour".Harvey Weinstein n'en a pas terminé avec la justice américaine. Sur la côte ouest, il doit répondre d'une autre inculpation pour deux agressions sexuelles dans la cité des anges. En Californie, il est accusé d'être entré de force dans la chambre d'hôtel d'une femme pour la violer, le 18 février 2013, puis d'en avoir agressé une autre le lendemain dans une chambre d'hôtel de Beverly Hills.L'une d'elle, Lauren Young, a d'ailleurs témoigné à la barre lors du procès new-yorkais. Si aucune date de comparution n'a encore été fixée dans ce dossier, des juristes estiment que la condamnation de Weinstein à New York ne sera pas sans conséquences dans le dossier californien.