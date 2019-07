Hawaï, « the rock » s’attaque au télescope

“Ce que j’ai réalisé aujourd’hui, c’est que le problème est plus grand que ce télescope. C’est toute l’humanité, la culture. C’est notre peuple, le peuple polynésien, qui est prêt à mourir ici pour protéger cette terre... Cette terre très sacrée qu’ils croient si puissante.”

© facebook / walter ritte

Les manifestations se poursuivent pour dire non à la construction d'un télescope au sommet de la montagne Mauna Kea.Le chantier de construction de ce télescope géant, leaurait du commencer le 15 juillet dernier.Depuis,campent aux pieds de la montagne. Un site sacré pour les Hawaiiens et d'autres peuples du Pacifique. Les habitants ont pour coutume d’y enterrer leur « pufenua » (cordon ombilical). Un geste traditionnel fort qui les relie à cette terre.L’acteur Dwayne Johnson alias « the rock » connus pour ses rôles de gros dur a rejoint le mouvement mercredi 24 juillet. Ce dernier qui a débuté sa carrière comme catcheur a des origines polynésiennes par sa mère samoane. L’acteur a également passé une partie de son enfance à Hawaï. Il s’est rendu sur place pour apporter son soutien.Interview accordée à nos confrères de Hawai news nowLe télescope est un projet de longue date cofinancé par des entreprises privées et des universités de Californie, du Canada, du Japon, d’Inde et de Chine.Il doit devenir un outil d’exception pour les astronomes du monde entier. Le site d’Hawaï a été choisi notamment pour son isolement et l’absence de pollution lumineuse.