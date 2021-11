Hinatea Boosie et Tahurai Henry se sont fiancés

Hinatea Boosie et son compagnon Tahurai Henry ont quitté pour quelques semaines le spot de Teahupo'o pour voyager en Europe. Après la France métropolitaine, les deux tourtereaux sont à présent en Islande.

C'est lors d'une soirée à observer les aurores boréales que Tahurai a demandé la main de Hinatea.

Samedi 30 octobre 2021, la Miss Tahiti 2008 a partagé sur son compte instagram une vidéo avec en légende.

Tahurai bend his knee and ask me to be his wife"

Tahurai s'est mis à genoux et m'a demandé d'être sa femme.