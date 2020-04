Cinq cents familles dans le besoin ont été recensées sur l’île par la municipalité.



Distribution de denrées alimentaires à Huahine

De nombreux élans de solidarité se manifestent ça et là pour venir en aide aux familles les plus en difficulté. Certains collectent des fonds destinés à des associations caritatives, d’autres des denrées alimentaires et les municipalités se mobilisent. A Huahine, la commune distribue de la nourritures à 500 familles dans le besoin. Comme cela a été le cas à Paea dans le courant de la semaine, elles ont été choisies car elles reçoivent déjà des bourses d’aide à la scolarisation de leurs enfants. Cette opération sera reconduite une fois par mois, jusqu'en juin. Vaimiti Raivaru au micro de Mana alain :