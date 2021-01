Ils ne reconnaissent plus personne en Harley Davidson

Même si l'île de Tahiti peut paraître trop petite pour une telle passion, la passion du biker n'épargne personne et surtout pas les Polynésiens.

Faire de longues distances c'est le crédo de passionés de moto ! Ils ne reconnaissent plus personnes en Dyna low Rider. Une monture qu'ils prennent plaisir à enfourcher si le besoin s'en fait sentir comme à Mahina avec un couple fan de grosses cylindrés.Sandro LY et Patrick TSING TSING ont croisé sur leur route. C'est un couple de biker passionné de la moto américaine, la Harley Davidson. Charles l'homme, lui roule en Road King et Hina sur sa Dina Low Rider.