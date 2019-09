Jacques Chirac, l’homme du musée du Quai Branly Jacques Chirac, l’homme du musée du Quai Branly

Le musée du Quai Branly à Paris a été inauguré il y a treize ans. Ce musée des arts premiers a été voulu par le président Jacques Chirac appuyé dans ce projet par son ami et collectionneur Jacques Kerchache. Depuis sa création, il a accueilli de nombreuses expositions consacrées aux Outre-mer. En 2018, le musée implanté en plein cœur de Paris a enregistré 1.2 million de visiteurs et plus de 17 millions depuis son ouverture. Ses collections permanentes font la part belle aux arts ancestraux d’Océanie, d’Afrique, d’Aise et des Amériques.