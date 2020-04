Jacques Raynal menacé de mort

En pleine crise du coronavirus, le ministre de la santé, Jacques Raynal, a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. La personne a été identifiée et une procédure est en cours.

La crise du coronavirus cristallise les tensions, mais ne doit pas donner lieu à un déversement de haine sur les réseaux sociaux, ni ailleurs. Le ministre de la santé, Jacques Raynal, propulsé malgré lui sous les feux des projecteurs en pleine crise du coronavirus, a été menacé de mort sur les réseaux sociaux, il y a environ 10 jours. Sur le groupe Facebook Allô Qui Sait Quoi qui compte plus de 110 000 membres, un homme en particulier aurait réitéré des menaces physiques à l'encontre du ministre, "je vais le trucider" aurait-il écrit.

Des menaces suffisamment prises au sérieux pour qu'une mesure de protection fonctionnelle soit déclenchée par le Secrétariat général de la Présidence. Elle est ouverte à chaque fois qu'un fonctionnaire fait l'objet d'attaques, de diffamations ou même de coups dans l'exercice de ses fonctions.



L'homme a été identifié et serait, selon nos informations, pompier à Pirae, "un facteur aggravant, nous confie-t-on du côté de la Présidence. Car quand on est pompier, on doit secours aux personnes."



Un avocat a été saisi et une plainte doit suivre.