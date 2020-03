Journée de la femme : génération égalité

Le thème proposé cette année par l’ONU est la "Génération égalité d’ici à 2030".

Polynésie la 1ère (sources : ONU, CESEC) - IB •

Les salaires des femmes sont inférieurs de 23% à ceux des hommes dans le monde.

Les femmes n’occupent que 24% des sièges parlementaires dans le monde.

1 femme sur 3 dans le monde subit des actes de violence physique ou sexuelle à un moment donné dans leur vie.

L’année 2020 constitue l’occasion inespérée de susciter une action d’envergure mondiale pour parvenir à l’égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et les filles.

En Polynésie, au CESEC, 122 personnes se sont réunies pour former cette magnifique chaîne humaine du symbole féminin.

Une action symbolique qui était précédée d'un partage d’expériences autour du thème "Valeurs féminines et leadership" :

La Journée internationale des femmes est organisée chaque année le 8 mars. Différentes actions sont ainsi menées à travers le monde, dans ce cadre, avec notamment des thématiques communes. Le thème proposé cette année par l’ONU est la "Génération égalité d’ici à 2030".En dépit de certains progrès, la communauté internationale s’accorde à reconnaître que la situation de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue extrêmement lentement.. Les nombreux obstacles rencontrés tant sur le plan juridique que sur le plan culturel semblent immuables. Les femmes et les filles restent sous-évaluées, elles travaillent plus et gagnent moins, avec des perspectives plus limitées. Elles subissent des formes diverses de violence chez elles et dans les lieux publics.Un recul des avancées féministes durement acquises est par ailleurs à craindre.Plus d'infos : ONU Femmes