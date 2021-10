Kid Reporters, saison 3/ épisode #1 : les dents

Idéalement après chaque repas, et surtout le soir, il ne faut pas oublier de se brosser les dents ! Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe si on ne les lave pas ? Nos kidreporters ont mené l’enquête auprès des dentistes de la prévention bucco-dentaire de Polynésie.

Le saviez-vous ?

Des milliers de bactéries vivent dans notre bouche. Elles se multiplient et transforment nos débris de nourriture, particulièrement le sucre, leur plat préféré en une pâte jaunâtre, la plaque dentaire.

Elles transforment cette plaque dentaire en acide, un acide qui va attaquer nos dents jusqu’à faire un trou… Pour empêcher cela, il suffit de se laver les dents bien régulièrement, idéalement trois fois par jour après manger, et surtout le soir avant de se coucher.

©kid reporters

La carie

Il existe plusieurs phases dans la carie :

Première phase, l’émail est attaqué. Là, ça ne fait pas trop mal parce que l’émail, c’est la partie la plus dure de la dent.

Mais ensuite, quand la carie va toucher la dentine, c’est plus sensible, surtout au froid et au chaud. Si on ne fait rien, ça creuse, ça creuse…

La carie atteint alors la pulpe dentaire. C’est ici que se trouvent le système nerveux et le système sanguin de la dent. Ca devient très douloureux, mais aussi les microbes entrent dans les vaisseaux sanguins et peuvent se propager dans tout le corps et provoquer ailleurs d’autres infections… Pour ne pas en arriver là, il suffit de se brosser les dents et consulter un dentiste.

Et en plus si on ne retire pas la plaque dentaire, elle devient dure et se transforme en tartre !

Des dents de lait aux dents définitives…

Nos premières dents apparaissent vers l’âge de 6 mois en commençant par les incisives, puis les canines et enfin les molaires.

On a nos 20 dents de lait vers 2 ans ½ - 3 ans. On les appelle ainsi car elles apparaissent quand le bébé se nourrit de lait.

A partir de l’âge de 6 ans, nos premières dents tombent et poussent à leur place nos dents définitives ainsi que des molaires supplémentaires. Toutes nos dents de lait tombent et sont remplacées par 32 dents définitives.

Les premières sont les incisives, ensuite les canines, et enfin les dernières molaires vers l’âge de 12 ans. Les dents de sagesse sont les dernières à sortir entre 16 et 25 ans. Mais il est parfois nécessaire de les enlever quand elles gênent les autres dents.

©kid reporters

Les dents des animaux

Elles s’adaptent à leur régime alimentaire. Ainsi les poules ont perdu leurs dents avec l’évolution, le requin possède plusieurs rangées de dents l’une derrière l’autre, et quand une dent se casse, celle qui se trouve juste derrière avance comme sur un tapis roulant pour la remplacer.

Elles se renouvellent à peu près tous les 15 jours. Il utilise ainsi près de 30.000 dents au cours de sa vie !

Comment soigner les dents ?

Le dentiste se sert d’abord d’une turbine pour pouvoir bien agrandir et nettoyer la carie. Ensuite, il prend un contre-angle pour nettoyer toute la carie.

Une fois que le marron et le noir ont disparu, que la partie à soigner est bien propre, le dentiste va pouvoir mettre une résine composite pour fermer la cavité. C’est une petite pâte qui a la couleur de la dent, plutôt molle, qu’on va mettre dans le trou dans le dent et qu’on va durcir avec une lampe spéciale. Ca va nous donner la couleur de la dent et la résistance de la dent.

Pourquoi mettre un appareil dentaire ?

Parfois oui, il faudra mettre un appareil dentaire. Ca arrive souvent chez les enfants. Il faut attendre un petit peu avec la croissance. C’est l’orthodontiste, spécialisé pour les appareils dentaires, qui déterminera quand et quel type d’appareil on peut mettre.

Par exemple, l’appareil avec des bagues métalliques qu’on vient poser sur les dents, il y a un petit fil métallique qui passe. On va exercer une pression sur les dents qui va permettre de les redresser petit à petit.

Le brossage des dents

Pour avoir des dents propres et sans caries, il y a une méthode pour bien brosser. Voici les conseils du dentiste de la caravane bucco-dentaire :

Commencer par les dents qui sont plus difficiles d’accès avant qu’il y ait trop de mousse, donc commencer par les dents du fond : les molaires et les prémolaires.

Brosser séparément le haut et le bas et avoir un espèce de chemin, c’est-à-dire faire toujours pareil pour ne rien oublier.

Effectuer des mouvements rotatifs sur chaque dent, pour bien les brosser sans abîmer la gencive et l’émail du rose vers le blanc.

Et attention, bien penser à recracher le dentifrice, ça ne s’avale pas ! Il faut compter environ 3 minutes pour se brosser les dents. Si on veut prendre le temps de brosser toutes les dents, on a besoin de ce temps là pour brosser toutes les surfaces des dents.

©kid reporters

Brosses à dents manuelles ou électriques ?

Il existe deux types de brosses à dent. Les brosses à dent manuelles, les brosses à dents électriques.

La brosse à dents électrique est plus efficace car elle a un mouvement rond bien adapté qui aide bien à éliminer la plaque dentaire. Mais il faut faire attention, ce n’est pas une brosse à dents magique. Même si elle aide, il faut quand même passer sur toutes les dents.

La brosse à dents manuelle a l’avantage d’être un petit peu moins chère. Et à l’école pour se brosser les dents après la cantine, c’est plus pratique car on n’a pas besoin de la recharger.

©kid reporters

Comment devenir dentiste ?

C’est un métier scientifique. On étudie les sciences, les mathématiques, la biologie aussi. Il faut compter 6 ans après le baccalauréat.

La question du jour…

Comment éviter les caries ?

Réponse 1 : En mangeant des bonbons sans se brosser les dents,

Réponse 2 : En se brossant les dents correctement tous les jours

Kidreporters : Kaé Mandiau, Manoa Mandiau, Teanua Goulard, Eimeo Vairaaroa, Heretahi Vernaudon, Noe Abela et Lou Abela

Présentatrice Kid reporters : Vaianitea Juventin

©kid reporters

Personnes interviewées par ordre d’apparition dans le reportage :

Rauma DOOM, hygiéniste dentaire au CCHSD

Dr Nina RICHOILLEY, chirurgien-dentiste au CCHSD

Dr Olivier MEUNIER, chirurgien-dentiste au CCHSD

Remerciements à

Jean-François CHAUMEL, Responsable du CCHSD (Centre de Consultation Spécialisé d’Hygiène Dentaire)