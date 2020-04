L'école à la maison... vue par les enfants

On leur a demandé comment ils s'en sortaient...

Polynésie la 1ère (IB) •

Et les enfants, eux, ils en pensent quoi ? Nous leur avons demandé :

Ce n'est pas facile pour tous les parents d'accompagner les enfants sur le travail scolaire durant cette période de confinement : entre ceux qui continuent à travailler et ceux qui télétravaillent, la disponiblité n'est pas gagné ! Et reste aussi à savoir aborder leur niveau scolaire autant que leur motivation à étudier à la maison. Entre les "Tu n'es pas ma maîtresse/mon maître/mon prof", les négociations, les esquives et la tentation des écrans, difficile de s'improviser enseignant à la maison !