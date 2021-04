L'exode des écoliers de Mahina...

DC KL •

Trois classes de maternelle vont fermer à la rentrée prochaine à Mahina. Cette fermeture concerne les écoles Hitimahana, Fareroi et Fare Va'a. Plusieurs causes expliquent cette décision : la baisse du taux de natalité en Polynésie en général, mais aussi et surtout l'exode des élèves vers les communes voisines où les horaires sont préférées.

Pour tenter de stopper cette exode, la commune a imaginé le mise en place d'activités périscolaires culturelles entre 14 et 16h du lundi au vendredi sauf le mercredi, d'améliorer la qualité des repas, avec des recettes plus équilibrées et favoriser les produits locaux ou encore d'installer la climatisation dans les salles de classe.