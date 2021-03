L'Office anti-stupéfiants pour combattre l'ice en Polynésie

ET/GT •

L'Office anti-stupéfiants ou Ofast est la 2e antenne ouverte après celle de la Réunion. Elle fonctionne en synergie avec toutes les forces de l'ordre, section de recherches ou brigade de recherches de la gendarmerie ou la DSP.

Elle a 2 missions principales :

- la captation du renseignement via la cellule renseignement opérationnelle sur les stupéfiants (Cross) de tous les partenaires et parfois de la population civile

- agir sur les stupéfiants en coordonnant des opérations : interpellation, perquisition (le procédé habituel de l'enquête judiciaire)

L'arrivée des prévenus jeudi dernier lors de leur procès. Ils avaient fabriqué en partie de l'ice à Tahiti, et revendu plusieurs grammes. Le trafic avait duré plusieurs mois et rapporté des millions CFP. • ©Polynésie la 1ere

L'Ofast est installé en Polynésie car elle est à la croisée des chemins entre l'Amérique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande où circulent des voiliers qui transportent des stupéfiants.

Le but est de faire chuter les réseaux et de faire baisser l'arrivée d'ice (ou d'autres drogues). "Si on fait chuter l'arrivée d'ice, si on dissuade par les interpellations, par la pénurie des produits le consommateur, automatiquement on arrivera à faire baisser la quantité d'ice qui arrive sur le pays", explique l'officier qui dirige l'Ofast.

La lutte contre l'ice est devenue une priorité territoriale des autorités. • ©Polynésie la 1ere

Ecoutez-le au micro de Gilles Tautu :