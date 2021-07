La ruée vers le riz

Certains clients sont prêts à attendre plus d'une heure pour du riz.

DC BT •

La pénurie de riz se fait de plus en plus sentir. Les premières livraisons sont à peine arrivées que les magasins ont été pris d’assaut. Dans un centre commercial de la côte est hier, plusieurs dizaines de personnes ont dû attendre une heure, parfois même une heure et demie pour pouvoir obtenir quelques kilos de céréale. Et l’attente en valait la peine, d'après ces quelques clients interrogés par Bélinda Tumatariri.

Les clients ont attendu jusqu'à 1h30 pour 3 kilos de riz

Pour éviter que son stock ne s'épuise trop rapidement, le magasin a rationné les portions. Chaque famille avait droit à trois kilos de riz.