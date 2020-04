Le bac et le brevet des collèges se dérouleront en contrôle continu

L'épidémie de coronavirus continue de faire des centaines de morts par jour en France et pousse le gouvernement à annuler les épreuves du baccalauréat, avec un examen qui reposera cette année uniquement sur le contrôle continu.L'annonce a été faite par le ministre de l'éducation Jean Michel Blanquer

Les épreuves du bac sont annulées et remplacées par un controle continu. Il en va de même pour les épreuves du brevet des collèges pour les élèves de Troisième.



Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première qui passent le bac français, a annoncé le ministre de l'Education.



"C'est la solution la plus simple, la plus sûre et la plus juste", a estimé Jean-Michel Blanquer, qui a également assuré que "tous les élèves (auraient) cours jusqu'au 4 juillet", à partir du moment où un retour à la normale est possible avant cela.



D'ici là, les écoliers et leurs parents sont confinés à la maison. Pas question de partir en vacances de Pâques pour la Zone C (Ile-de-France et Occitanie), la première concernée à partir de vendredi soir. Plus de 160.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour des contrôles renforcés assortis de sanctions: "un dispositif de contrôle exceptionnel", a prévenu le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nuñez. Le trafic des trains a été réduit au minimum.