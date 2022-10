Le Dauphin N3 du Prairial est arrivé

C'est le remplaçant de l'Alouette 3. Le Nouveau dauphin de de type N3 de la Marine nationale est arrivé ce matin, mardi 4 octobre 2022 par porte conteneur civil.

DC •

Ce matin, le remplaçant de l'Alouette, un Dauphin de type « N3 », parti de Toussus-le-Noble dans les Yvelines est arrivé au fenua par un porte conteneur civil. Tout juste sorti de dédouanement il a été livré à la base aérienne du Groupement Aéronautique Militaire de Faaa.

Arrivée du nouvel hélicoptère de la marine nationale • ©Polynésie la 1ère

Une machine qui était très attendue par le personnel détaché de la 34F embarqué à bord du Prairial. Les phases de déballage et remontage vont maintenant débuter mais aussi des tests en vol et au sol seront également réalisés par Heli-Union, l'industriel avant la livraison effective de ce Dauphin à la Marine nationale. En tout état de cause le Dauphin « N3 » du Prairial devra coûte que coûte être opérationnel pour la nouvelle mission du navire prévue début novembre.

Arrivée du nouvel hélicoptère de la marine nationale • ©Polynésie la 1ère



Pour rappel, le 5 aout dernier, l'Alouette 3 affectée à bord de la frégate Prairial, qui elle même revenait de sa participation à l'exercice RIMPAC, effectuait son tout dernier décollage depuis la plateforme de la plage arrière du navire. L'appareil, après un dernier survol du Diadème et du lagon, a rejoint la base aérienne du Groupement Aéronautique Militaire « Sergent Julien Alain » pour une remise à la société locale « Air Formation », nouveau propriétaire de l'hélicoptère. bien que l'appareil ne revolera plus jamais, il servira de support à la formation des futurs mécaniciens aéronautique du fenua.