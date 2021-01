Le ministre des Outre-mer soupçonné de prise illégale d'intérêts

Polynésie la 1ère (MLSF), Thierry Belmont •

Le ministre des Outre-mer, fait l’objet d’une enquête préliminaire du parquet national financier. Cette affaire a été révélée par le Canard enchaîné et Libération. L'enquête est ouverte depuis mars 2019 pour les chefs de "prise illégale d'intérêts" et d'"omission de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique". Elle a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Dans sa déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Sébastien Lecornu affirme avoir touché entre juillet 2016 et juin 2017 un total de 7 874 euros bruts de "jetons de présence" comme administrateur de la Société des autoroutes Paris Normandie (SAPN). Or, Sébastien Lecornu était au même moment président du département de l'Eure, et a, "à ce titre, approuvé plusieurs délibérations" de la collectivité ayant trait à la SAPN, au moins quatre selon le Canard, cinq selon Libération.

Explications

Joint au téléphone par Outremer la1ère, le conseiller du ministre des Outre-mer indique que "le ministre n'était pas informé de cette enquête préliminaire. Il l'a appris avec cet article". Concernant l'ouverture de cette enquête préliminaire, "le ministre est tout à fait serein sur ce sujet et se tient naturellement à la disposition de la justice pour répondre à toute question", indique enfin le ministère des Outre-mer. .